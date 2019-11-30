كيف احتفل السعوديون بذكرى البيعة الخامسة لـ" ملك الحزم"

محمد فضل- متابعات
تصدر هاشتاج #ذكرى_بيعة_الملك_سلمان، الترند على موقع "تويتر" في السعودية، والذي شارك فيه آلاف السعوديين احتفالًا بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
حيث تمت البيعة وتولى الملك مقاليد الحكم، في 3 ربيع الآخر 1436، الموافق 23 يناير 2015، والذي يُصادف هذا العام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر.
وقال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، السبت- حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)-، إن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا".
وهنأ السعوديون الملك سلمان واصفين فترة حكمه بالذهبية، وانهالت التعليقات والصور التي تشيد بخادم الحرمين الشريفين.
5 اعوام شموخ وانجازات وعطاء?????? #ذكري_البيعه_الخامسه_لملك_الحزم pic.twitter.com/JPSKG6q7A5— ناصــر الحربــي (@Naser_Thewar) November 30, 2019
.— احمد علي آل جلاله (@AhmedJallalah) November 30, 2019
'
عشت لنا يا #خادم_الحرمين_الشريفين اعوام مديدة ،،
والله يمدك بالعون والصحة والعافية
ونجدد لك على السمع والطاعة
5 أعوام من العطاء والأزدهار????????????
#ذكرى_البيعة_الخامسة#البيعه_الخامسه #ذكري_بيعه_الملك_سلمان #ذكري_البيعه_الخامسه_لملك_الحزم #احمد_ال_جلاله #خميس_مشيط pic.twitter.com/TB3o8hVCtE
#ذكري_البيعه_الخامسه_لملك_الحزم— محمد آل حلل (@alhulal2) November 30, 2019
حنا السعوديين عُشَّاق سلمان
الحازم اللي واضحاتٍ فعوله
حي المليك القاهر أتباع إيران
وحي المليك اللي ظهوره بطوله
م.ح
#الملك_سلمان pic.twitter.com/mCnafLJtZt
تمر الأعوام ويتأصل الوفاء وتتجدد البيعة بالقلوب قبل الألسن في مناسبة #ذكرى_البيعه_الخامسه_لملك_الحزم شهدت فيها المملكة نقله نوعية من النهضة والتطور والإنجازات— سعود بن جهز الشبرمي (@saud_j1887) November 30, 2019
وندعوالله ان يحفظ وينصر جنودنا البواسل
حفظك الله مولاي ذخراً وفخراً لوطنك وشعبك وأمتك الإسلامية#نجدد_البيعه_ pic.twitter.com/IFfvlISh8r
الأمير عبدالعزيز بن سعود : تحل ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين في عامها الخامس، والمملكة تنعم بفضل الله ثم بتوجيهات وجهود خادم الحرمين الشريفين بالأمن والأمان والتقدم والازدهار.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 30, 2019
?#ذكرى_البيعة_الخامسة pic.twitter.com/wbV1kCMCVi
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