كيف احتفل السعوديون بذكرى البيعة الخامسة لـ" ملك الحزم"

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محمد فضل- متابعات

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تصدر هاشتاج #ذكرى_بيعة_الملك_سلمان، الترند على موقع "تويتر" في السعودية، والذي شارك فيه آلاف السعوديين احتفالًا بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حيث تمت البيعة وتولى الملك مقاليد الحكم، في 3 ربيع الآخر 1436، الموافق 23 يناير 2015، والذي يُصادف هذا العام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر.

وقال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، السبت- حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)-، إن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا".

وهنأ السعوديون الملك سلمان واصفين فترة حكمه بالذهبية، وانهالت التعليقات والصور التي تشيد بخادم الحرمين الشريفين.





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