شاهد.. محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب

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صدى البلد

هاني عازر

جارسون

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر إحباط شرطة الدار البيضاء بالمغرب، محاولة انتحار جماعي لعدد من المحتجين أعلى كوبرى القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية فإن الشباب الذين هددوا بالانتحار الجماعي هم نزلاء سابقون في مؤسسة "خيرية عين الشق"، ويقومون بنفس الاحتجاج أسبوعيًا، أمام مقر عمالقة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، ولكنهم قاموا بتغيير مكان الاحتجاج.

وألقت الشرطة القبض على مجموعة الشباب قبل تنفيذ وعيدهم بالانتحار والقفز نحو الطريق المكتظ بالسيارات.


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