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تعديل مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

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الاهلى

النجم الساحلى

أجرى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر،  تعديلًا في تشكيل الفارس الأحمر أمام النجم الساحلي، المقرر إقامتها بعد قليل، على ملعب رادس، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحل أحمد فتحي في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي بدلا من محمد هاني.

وجاء التشكيل النهائي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجاي

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