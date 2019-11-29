  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:50 م
بحث متقدم
تعبيرية

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

محمد صلاح

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

العراق والامارات

«خليجي 24».. بث مباشر لمباراة العراق والإمارات

المهدي

"عبد المهدي" يعتزم الاستقالة من رئاسة الحكومة العراقية

أردوغان وماكرون

الرئاسة الفرنسية تتحرك بعد إهانة "أردوغان" لـ"ماكرون"

بعد غيبوبة 30 يومًا تعود للحياة لإرضاع ابنتها

«معجزة طبية».. بعد غيبوبة 30 يومًا تعود للحياة لإرضاع ابنتها

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

الأم المفجوعة

صادم ..أم عراقية فوق جثة نجلها: "ارجع يا يمه"

ارشيف

"شباب الفراعنة" يهزمون الجزائر ويتصدرون بطولة شمال أفريقيا

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

الشرطة تكشف مفاجأة عن «فتاة المرج» المختطفة

قضايا وحوادث

فتاة المرج
فتاة المرج

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مفاجأة تركي آل الشيخ تشعل "تويتر"

#

"ساب الشرطة عشان التمثيل".. أسرار تكشف لأول مرة عن "طلعت زكريا"

#

والدة هنا الزاهد تكشف مفاجأة مدوية عن مرض ابنتها

#

"بلومبيرج" تكشف مفاجأة عن الاقتصاد السعودي

مفاجأة

تحريات المباحث

علاقة عاطفية

فتاة المرج

الططب الشرعي

تمكنت مباحث قسم شرطة المرج، من التوصل إلى الفتاة المدعوة "بسنت الجمل"، والتي أشيع في الأيام الأخيرة بأنها متخطفة، حيث قضيتها إعلاميًا باسم "فتاة المرج".

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، برفقة صديق لها يدعى علاء، وتبين من تحريات المباحث بأنهما تزوجا عرفيًا في يوم الـ30، من أكتوبر الماضي.

وكشفت التحريات عن مفاجأة جديدة في القضية، حيث تبين أن أنهما مرتبطان بعلاقة حب منذ 5 أعوام، وأنها تركت منزلها من قبل وأقامت بصحبة زوجها لمدة 3 أيام في شقة مستأجرة بشارع العشرين دائرة قسم المرج، والقريب من منطقة عين شمس، وتم إعادتها إلى منزلها، ولم تحرر حينها أي محاضر.

وكانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من عامل موظف بهيئة النقل العام بالقاهرة، بتغيب ابنته عن البيت، موضحًا أنها تدرس بالفرقية الرابعة، بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وأثناء عودتها مستقلة المترو، قامت بالتحدث هاتفيًا إلى والدتها، ثم انقطع الاتصال بها بعد ذلك.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تكشف مفاجأة عن «فتاة المرج» المختطفة
» صدمة جديدة.. ليفربول يعلن غياب نجمه حتى نهاية العام
» تعرف علي سعر "حذاء نابليون" بالمزاد
» الكويت.. تحذير عاجل من الداخلية للمواطنين بشأن هذا الأمر
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لإعصار خطير
» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن
» "كاف" يغير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي
» "بوسي كات" تعود بعد غياب 10 سنوات
» الكويت تستقبل الأمير وليام في زيارة رسمية
» شاهد.. كلب يقتحم مباراة ويتراقص مع اللاعبين
» أرسنال يقيل الإسباني"إيمرى" من تدريب الفريق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك