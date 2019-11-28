جونسون يتجه للفوز بأغلبية في انتخابات البرلمان البريطاني‎

28 نوفمبر 2019 - 11:40 م

يتجه حزب "المحافظين" البريطاني للفوز في انتخابات مجلس العموم (البرلمان) المقررة في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية كبيرة، وفق استطلاع جديد للرأي.



وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" للاستطلاعات ومقره ألمانيا لصالح صحيفة "التايمز" البريطانية، أن المحافظين سيفوزون بـ359 مقعدًا من بين 650 مقعدًا، ما يمنح رئيس الوزراء بوريس جونسون أغلبية إجمالية تبلغ 68 مقعدًا.

وأشار الاستطلاع إلى فوز حزب "العمال" المعارض بنحو 211 مقعدًا، ليخسر أكثر من 50 نائبًا، حيث بدأوا في البرلمان الأخير بـ262 مقعدًا.

وينظر إلى طريقة عمل المعهد بثقة لأنه تنبأ بوجود برلمان معلق عام 2017، وجاءت توقعاته على نحو صحيح.

وقام منظمو الاستطلاعات بسؤال 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، وعملوا على مواءمة الإجابات لتمثل العمر والجنس وتاريخ التصويت والظروف السياسية المحلية في الدوائر الانتخابية الفردية.

وتوقع أن المحافظين ربما يحصلوا على 44 مقعدًا من حزب "العمال" في الانتخابات المقرر إجرائها في 12 ديسمبر/كانون الأول، بينما سيعوض "الحزب القومي الإسكتلندي" بعض خسائره في اسكتلندا.

وسوف يحصل الحزب القومي الإسكتلندي على 43 مقعدًا، في حين سيحصل الديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدًا، أما حزب "بريكست" فمن غير المتوقع أن يحصل على أي مقعد.

ويحتاج الحزب الواحد للفوز بإجمالي 326 مقعدًا من أجل الحصول على الأغلبية في مجلس العموم.

