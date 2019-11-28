رسالة تهديد حوثية للسعودية والإمارات: الحرب لم تبدأ بعد

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هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، لاستهداف السعودية والإمارات بعمليات إرهابية، ردًا على رفضهما المبادرة التي تقدمت بها لحل الأزمة اليمنية.

وقال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، وزير دفاع الحوثيين في صنعاء، اليوم الخميس، موجهًا حديثه للسعودية والإمارات بأن الحرب لم تبدأ بعد.

وأشار العاطفي، إلى أن تصريحات جاءت ردا على عدم تجاوب التحالف بقيادة السعودية مع المبادرة المقدمة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لإيقاف الحرب في اليمن.

وأضاف القيادي العسكري الحوثي، في تصريحات نقلتها نسخة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المدارة من قبل الحوثيين: "أوجه رسالتين الأولى لدول العدوان بأن الحرب الحقيقية بيننا وبينهم لم تبدأ بعد، وهناك مبادرة مقدمة من الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة لوقف العدوان ورفع الحصار، وهناك نصائح وجهها قائد الثورة".

وأضاف العاطفي: "الرسالة الثانية إلى دول العالم وكياناته بما فيها دول تحالف العدوان وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، بأن الأمن القومي العالمي وخاصة في الجانب الاقتصادي مرهون بسيادة واستقرار الأمن القومي للجمهورية اليمنية".

وتابع: "المصالح القومية الدولية وخاصة الاقتصادية ستتضرر أكثر مما يتصوره البعض في حالة استمرار العدوان والصمت العالمي على جرائمه بحق شعبنا ووطننا".

واستطرد:

"يقولون إن العالم قرية صغيرة، فالقرية الصغيرة هذه يجب أن تنظر إلى الأسرة اليمنية، فإذا الشعب اليمني يقتل والقرية نائمة أو تتفرج فنحن مضطرون أن نصحيها دفاعاً عن شعبنا الذي يقتل ويُحرق"، مشيرًا أن "ذلك ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي، بل هو حقيقة واقعة".


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