استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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الدولار

استقرار

البنوك

شهدت أسعار الدولار، أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس 28-11-2019 استقرارا، حيث سجل، شراء 16.05، وبيع 16.18جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك المركزي      16.0570  16.1820

مصر إيران للتنمية 16.0500  16.1500

البنك الأهلي 16.0500  16.1500

بنك الإسكندرية     16.0500 16.1500

بنك مصر    16.0500  16.1500

مصرف أبو ظبي   16.0700  16.1700

البنك المصري الخليجي   16.0700  16.1700

بنك البركة   16.0700  16.1700

كريدي أجريكول    16.0700  16.1700

بنك التعمير والإسكان      16.0700  16.1700

بنك قناة السويس    16.0700  16.1700

المصرف المتحد    16.0700  16.1700

المصري لتنمية الورادات 16.0700  16.1700

بنك المشرق 16.0700  16.1700

بنك عودة    16.0700  16.1700

البنك العربي الأفريقي     16.0600  16.1600

بنك بلوم مصر      16.0600  16.1600

البنك التجاري الدولي      16.0600 16.1600


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