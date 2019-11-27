احتجاج كويتي رسمي ضد مسئولين مصريين

27 نوفمبر 2019 - 08:03 م

كشفت دولة الكويت اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة رسمية للقائم بالأعمال المصري في البلاد، أعربت خلالها عن استغرابها من "سوء التعامل" مع المراجعين الكويتيين.



رئيس مجلس الوزراء الكويتي



جاء هذا على لسان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، موضحًا أن وزارة الخارجية سلمت المذكرة في 8 أغسطس الماضي.

وأعربت الخارجية خلال المذكرة عن "استغرابها من تكرار المشاكل وسوء تعامل القنصلية المصرية مع المراجعين الكويتيين"، حسب قوله.

جاء هذا في إجابته عن سؤالين برلمانيين للنائبين محمد الدلال وأحمد الفضل عن الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها.



مشاكل داخل القنصلية

وقال إن السفارة طلبت اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الأحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها.

وكشف أن هناك عدة شكاوى وردت للوزارة، منذ عام 2017، حررتها جهات أمنية ومواطنون كويتيون، مشيرًا إلى أنها تضمنت أنهم تعرضوا لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الأمني.



مشاجرات بالقنصلية المصرية بالكويت

وشملت الشكاوى عدة أمور، بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر.

وقال إن وتيرة المشاكل والمشاجرات زادت حيث وصل بعضها إلى حد العراك، كما لفت إلى تسلّم الخارجية في 22 أكتوبر مذكرة من السفارة المصرية، تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها.