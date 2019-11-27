» قتل زوجته بمطرقة.. القضاء الإماراتي يخفف العقوبة لصحفي بريطاني

27 نوفمبر 2019 - 02:22 م

أفادت وسائل إعلام إماراتية ووكالات، بأن القضاء الإماراتي وافق على تخفيف الحكم الصادر بحق الصحفي البريطاني فرنسيس ماثيو، الذي ضرب زوجته حتى الموت بمطرقة داخل منزلهما في دبي قبل عامين.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قررت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم الأربعاء تخفيف حكم السجن الصادر بحق مسئول التحرير السابق في صحيفة Gulf News من 15 حتى سبع سنوات.

وبعد سلسلة طعون قدمها ماثيو، خلص القضاء إلى أن الصحفي قتل زوجته جين ماثيو، إثر مشادة كلامية دون سابق إصرار وترصد.

وكان محامي الصحفي قد طالب القضاء بتخفيف عقوبة موكله حتى عامين وراء القضبان.