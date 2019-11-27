بن سلمان يستقبل "الهلال" بهذه الطريقة

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متابعات - أمينة عبد العال

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فريق "الهلال" أبطال آسيا، حاملاً كأس البطولة في صورة جماعية جمعت أبطال الفريق والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفهد بن نافل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم.

جدير بالذكر أن فريق الهلال فاز ببطولة آسيا علي حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل وكسب مواجهة الإياب بهدفين دون رد في اليابان.



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