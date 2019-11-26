إيران.. نقل قيادة القوات البحرية من طهران إلى ساحل الخليج

26 نوفمبر 2019 - 11:20 م

نقلت الحكومة الإيرانية، قيادة القوات البحرية إلى بندر عباس، مركز محافظة "هرمزجان" (جنوب ) المطلة على الخليج.



وقال محافظ هرمزجان فريدون همتي، الذي شارك في المعرض الصناعي الدولي البحري الـ 21 المقام في بندر عباس، في حديثه للصحفيين، بأن قيادة القوات البحرية نقلت من طهران بناءً على تعليمات من المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.

وأفاد همتي، أن نقل قيادة البحرية جاء استجابة لقرار الرئيس الإيراني خامنئي، انطلاقا من فكرة وجوب وجود القوات البحرية على الساحل.

وتابع: "مركز قيادة البحرية الإيرانية سيكون في بندر عباس. وبهذا سيكون الانتقال إلى ولايات هوزستان، وبوشهر، وسيستان-بلوشستان أكثر سهولة".

من ناحية أخرى، كانت بعض الشركات من دول مثل قطر وسلطنة عمان أعلنت أنها ستشارك في المعرض الذي يضم 80 شركة إيرانية.