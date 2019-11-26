» ضبط كويتي وفتاة متغيبة في حالة غير طبيعية داخل سيارة

26 نوفمبر 2019 - 05:46 م

ضبط أمن الطرق بفي الكويت، شابًا وفتاة في حالة غير طبيعية، إثر تعرجهم بالسيارة على الطريق، وهو ما دفع الأمن إلى توقيفه وبمطالبته بأوراقه تبين أنه في حالة سُكر كما تبين للأمن أن الفتاة التي معه مسجل بحقها قضية "تغيب".

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن الشاب والفتاة كانا بحالة غير طبيعية وتم التحفظ على الموقوفين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومعرفة ما إذا كانت المتغيبة كانت برفقة المواطن خلال فترة تغيبها.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إن إحدى الدوريات رصدت مركبة رباعية تتعرج بصورة لافتة على طريق الملك فهد حيث تم الطلب من قائدها التوقف لتحرير مخالفة ولدى التحدث معه تبين انه في حالة غير طبيعية ولدى طلب هوية فتاة كانت برفقته تبين انها ايضا في حالة غير طبيعية وسجل بحقها قضية تغيب.