زيارة مفاجئة لـ" بن سلمان" لدولة خليجية بعد الاتفاق التاريخي

فيتطور سريع ومفاجيء، أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلي الإمارات غدا الأربعاء، في زيارة رسمية.

فيتطور سريع ومفاجيء، أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلي الإمارات غدا الأربعاء، في زيارة رسمية.

وأعلنت العربية أن بن سلمان سيزور الإمارات غدا دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأعلنت العربية أن بن سلمان سيزور الإمارات غدا دون التطرق لمزيد من التفاصيل.