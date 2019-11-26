الكويت.. ضابط يدهس رجل مرور .. السبب صادم

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دهس رجل مرور بالكويت

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دهس رجل مرور بالكويت
دهس رجل مرور بالكويت

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الكويت

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ضابط

مخالفة

شرطي مرور

في واقعة صادمة بالكويت أقدم ضابط برتبة رائد على دهس رجل مرور، بعد قيام الأخير بتحرير مخالفة ضده.

وبحسب ما نشرته صحف محلية فإن شرطي المرور خلال قيامه بواجبه في متابعة حركة السير قام بإيقاف سيارة مخالفة، حيث تبين بعد فحص بياناته أنه ضابط برتبة رائد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

وأثناء الفحص وقعت مشادة كلامية بينهما، حيث أصر الشرطي على تطبيق القانون وتوجه إلى دوريته لإحضار دفتر المخالفات.

في ذات التوقيت قام الضابط بالتوجه إلى سيارته وقام بدهس الشرطي واختفى عن الأنظار، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى العدان بواسطة الجهات المختصة وتبين بأن إصابته بليغة، أدخل على أثرها غرفة العمليات.

وقد قام الضابط المتهم بدهس الشرطي بتسليم نفسه إلى الجهات المختصة، التي باشرت بدورها التحقيق مع، لكشف ملابسات الحادث.


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