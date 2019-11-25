بالصور.. الزمالك يرتدي قمصان الراحل «علاء على»

25 نوفمبر 2019 - 07:14 م

حرص لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ارتداء تيشيرت يحمل صورة الراحل علاء على لاعب الفريق الأسبق الذى وافته المنية خلال الشهر الجارى بعد صراع مع مرض السرطان.

ويلتقي الزمالك مع إنبى، بعد قليل على ملعب السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ6 من مباريات الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن الصربي «ميتشو» أعلن تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة إنبي والذي جاء على النحو التالي:



محمد عواد فى حراسة المرمي



محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع



محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - حازم إمام في خط الوسط



مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم









ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب. ‎