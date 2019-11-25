حذف الذكريات.. تصرف غير متوقع من خطيبة هيثم زكي

فاجأت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، متابعيها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقامت بحذف صورتها الشخصية.

جاء ذلك بالإضافة إلى قيام خطيبة الراحل، بحذف جميع صورها التي قامت بنشرها على صفحتها الشخصية، قبل رحيل نجل أحمد زكي.

وكانت خطيبة الراحل قد أعلنت خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، عن قيامها بعمل صدقة جارية على روح خطيبها، وذلك عن طريق حفر بئر للمياه في محافظة المنيا، إضافة إلى إنشاء محطة تحليه.

وأشارت إلى أن هذا المشروع التي ستقوم به، بنية الصدقة الجارية، سيتكلف ما يقرب من 170 ألف جنيه، حيث نوهت لجميع المتابعين بأنه من يريد التبرع لصالح هذا المشروع عليه، موضحة رقم المؤسسة التي ستنفذ هذا المشروع قائلةً: " ده رقم المؤسسة اللي هتعمل البئر +201066744148".





الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

وفي وقت سابق وتحديدًا في يوم الخميس 7 نوفمبر، رحل الفنان، هيثم أحمد زكي عن عالمنا، بشكل مفاجئ، حيثث عثر عليه وحيدا داخل المنزل بعدما فارق الحياة.



