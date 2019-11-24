النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"

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التحقيق

النائب العام

عائشة الشاطر

شكوى عائشة الشاطر

قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إحالة الشكوى المقدمة من دفاع عائشة خيرت الشاطر، للتحقيق فيها.

يشار إلى أن "عائشة الشاطر" محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وكان دفاع "الشاطر" قد قدم شكوى لنيابة أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها.

كما طلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.

وكانت الدائرة الرابعة إرهاب، قد جددت حبس عائشة الشاطر، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

ونسبت النيابة للمتهمة وآخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


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