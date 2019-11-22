» مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"

22 نوفمبر 2019 - 01:39 م

يهرب الجميع من الدبابير ويتحاشون القرب منها، حتي لا يتعرضون إلي لدغتها، إلا أن الدبابير في إندونيسيا لم تفلح معها محاولات الهروب أو التحاشي لأنها تهاجم دون سبب، وهو الأمر الذي أدي مؤخرا إلي مقتل 3 أشخاص، حسبما أعلن مسئول الصحة الإندوسي، خاصة بعد الإبلاغ عن مئات الهجمات من الدبابير.

وقتل تلميذ يبلغ من العمر 11 عاما عندما حاول مع أصدقائه مهاجمة عش دبابير، اعتادت علي مهاجمة المارة، إلا أنه قتل بسبب لدغتها له، كما قتل مسنين في هجمات دبابير في مدينة كلاتن، ولقي 7 أشخاص مصرعهم أثر تعرضهم لهجمات دبابير العام الماضي، حسب الصحافة المحلية.