وفد شعبي سوداني يصل أثيوبيا..لهذا السبب

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زيارة

اديس ابابا

وفد شعبي سوداني

وصل وفد شعبي سوداني مكون من أكثر من 50 عضوا إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام،وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات بين البلدين .

وكان في اسقبال الوفد السوداني، لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، مسؤولون حكوميون إثيوبيون، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، تاجيس شافو، ووزيرة الدولة للخارجية هيروت زمين،بحسب ما  ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

وأوضحت الوكالة أن الوفد يتكون من مسؤولين حكوميين سودانيين و قادة دينيين و شخصيات بارزة، برفقة بعض الصحفيين والفنانين  بالإضافة إلى ممثلين للأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي.

ويذكر أن الزيارة تهدف إلى توطيد الروابط بين  البلدين وتقديم الشكر لحكومة إثيوبيا على مساهمتها في إعادة السلام في السودان .


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