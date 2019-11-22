تطور جديد في قضية إمبراطور نيسان.. ما علاقة زوجته

22 نوفمبر 2019 - 09:34 ص

لأول مرة منذ ثمانية اشهر سيسمح لإمبراطور نيسان كارلوس غصن بمحادثة زوجته كارول.

يأتي هذا بعد الحظر الذي رفعته محكمة طوكيو عن غصن، حيث كان ممنوعا من الاتصال بزوجته أو أحد من عائلته.

يذكر أن محكمة طوكيو كانت قد منعت غصن من الاتصال بزوجته، رغم الالتماسات العديدة التي قدمها فريق الدفاع عنه.

وينتظر غصن الذي تم الإفراج عنه بكفالة في طوكيو، محاكمته في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه بأنه ارتكبها عندما كان رئيسا لشركة السيارات اليابانية العملاقة.

وبحسب المسموح به من المحكمة فسوف يتمكن الزوجان الآن من التحدث بالفيديو عبر الإنترنت لمدة ساعة.

وأفاد متحدث باسم العائلة في بيان صدر أمس الخميس في باريس أنه بعد ثمانية أشهر بدون أي اتصال على الإطلاق وسبعة طلبات لرفع هذا الحظر، تم إبلاغنا بأن السيد غصن وزوجته كارول سيتمكنان من التحدث في اتصال واحد فقط بالفيديو.

يذكر أن غصن نجم عالم صناعة السيارات، والبالغ من العمر 65 عاما، قد قضى 130 يوما في السجن، بعدما أوقف في مطار طوكيو قبل أكثر من عام.