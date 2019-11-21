موعد انتظام «ساسي» و«النقاز» في مران الزمالك

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المصريون

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ساسي

ينتظم الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكوالمنتخب التونسي، في تدريبات الفريق غدًا الجمعة، بمقر القلعة البيضاء.

ومن المنتظر وصول الثنائي في الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الانضمام لمنتخب تونس.

من جانبه، أكد عصام مرعي، المدرب بالجهاز الفني للفريق، أن الجهاز الفني اطمأن على إصابة فرجاني ساسي، والتأكد من أنها إصابة ليست مقلقة، مؤكدا أن هناك وقتا كافيا لتجهيز ساسي في ظل غيابه عن مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا بعدها بالشكل المطلوب من الناحية الطبية كون الإصابة طفيفة للغاية.


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