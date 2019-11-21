مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

عبد القادر وحيد
قام النظام السوري والقوات الروسية بقصف على مناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل أكثر من 20 مدنيا على الأقل، بينهم 10 أطفال، أمس الأربعاء، جراء القصف .
وفي التفاصيل، بحسب المرصد فقد قتل قتل 15 مدنيا، بينهم 6 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 40 آخرين، بسقوط صاروخ أرض أرض أطلقته قوات النظام على مخيم للنازحين قرب قرية قاح شمال محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا.
وأفاد المرصد أيضا أن 6 مدنيين قتلوا بينهم 4 أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.
يذكر أن قوات النظام السوري، كانت قد بدعم روسي، عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور أبريل الماضي.
وبالرغم من وقف إطلاق النار، تتعرض المنطقة بين الحين والآخر لغارات من النظام وأخرى من روسيا.
2/1— د. أحمد محمد نجيب (@Dr_ahmad_Najeeb) November 20, 2019
في حصيلةٍ أولية لعدد الشهداء في القصف الذي طال قرية قاح شمال إدلب فقد تجاوز العدد ( 30 ) شهيداً، وعشرات الجرحى.
رسالة شديدة اللهجة لأولئك المنحطين الذين لا يزالون يجلسون مع النظام القاتل للمفاوضات. pic.twitter.com/tNXwQRZMKx
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