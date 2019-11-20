الملك سلمان يهاجم «العملية التركية»

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ندد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ"العملية العسكرية التركية" في سوريا، مؤكدًا أن "المملكة ستواصل مد يد العون والمساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق".

جاء هذا في خطاب موسع ألقاه اليوم الأربعاء خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى،

وخلال الخطاب أكد رفض المملكة، العملية التركية في سوريا، واصفا إياها بالتعدي على السيادة السورية.

وذكر: "نعيد التأكيد على موقف المملكة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للحفاظ على سوريا وطنا آمنا وموحدا لجميع السوريين".

وأشار العاهل السعودي إلى أن "ذلك لن يتحقق إلا بإخراج كل القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها من الأراضي السورية".

وأضاف: "كما نعيد التأكيد على موقف المملكة الرافض للتدخل التركي العسكري في شمال شرق سوريا باعتباره تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وختم بالقول إن المملكة "ستواصل مد يد العون والمساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

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