مستشار«بن زايد» يوجه سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»

20 نوفمبر 2019 - 07:23 م

وجه الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المستشار السياسي السباق لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سؤالًا لـ«الأشقاء في قطر»- حسب قوله- يستفهم منهم عن حقيقة إزالة كلمة «حصار» من وسائل إعلامهم.

وأعاد عبدالخالق عبدالله تدوينة أحد المغردين قال فيها :« تليفزيون قطر يزيل كلمة حصار وعدد أيام الحصار من على الشاشة»، وعلق عليه قائلًا :« الاشقاء في قطر ما مدى صحة ودقة هذه الملاحظة».

وتظهر في الصورة عدم وجود كلمة الحصار التي تطلقها قطر على مقاطعة الدول الأربع لها وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ 2017.

وقررت الدول الأربع قطع علاقتها مع قطر، واتهمتها بدعم الجماعات الإرهابية وتحريض الشعوب وبث الأكاذيب عبر إعلامها، فيما تنفي قطر هذه الاتهامات.

ومؤخرًا ازداد الحديث في وسائل إعلام خليجية وعبر سياسيين كبار، عن قرب مصالحة مع قطر برعاية الكويت.