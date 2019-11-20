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العصفر.. كيف يؤخر التجاعيد ويعالج الصلع

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نبات العصفر
نبات العصفر

متابعات - أمينة عبد العال

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يعتبر العصفر من النباتات التي لها قدرة على محاربة العديد من الأمراض وإكساب الجسم مناعة طبيعية، ومحاربة التجاعيد وتأخير ظهورها.

ومن أهم فوائد العصفر أنه ينشط وظائف الكبد ويمنع تدهور وظائف الرئتين ويعالج الصلع، من خلال نقع زهوره فهي تحمي من تساقط الشعر لأنه يزيد من نشاط الجذور، يقي من دهون فروة الرأس، يزيد من نشاط الدورة الدموية، ما يعني إنبات للشعر، وقاية له من التلف والصلع.

كما أنه يؤخر التجاعيد من خلال غلي زهوره، يعالج خلايا الجلد الخارجية يحد من موتها، يجدد الخلايا التي يفقدها المرء بسبب الحروق، الإصابات، سوء التغذية، ويزيد من إنتاج الجلد لخلايا جديدة، يبيض البشرة الداكنة، كما يمكن استخدام الزهرة مع دقيق الذرة وزيت الزيتون لعمل خليط،  يقي من الدمامل، حب الشباب، التجاعيد، الالتهابات الطفح الجلدي، انسداد المسام الجلدية، ترطيب الجلد، وموازنة درجات الحرارة للسطح الخارجي للجسم.

ويساعد أيضا العصفر في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ضبط مستويات السكر في الدم ، المساعدة في إنقاص الوزن، الحد من أعراض الدورة الشهرية، السيطرة على تقلصات العضلات، تحسين نظام المناعة.

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