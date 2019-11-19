  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:36 م
بحث متقدم
ارشيفية

أمر ملكي سعودي بقتل سوريين تعزيرًا

ارشيفية

بث مباشر مباراة السعودية وبارجواي

زاهي حواس

زاهي حواس: لسنا عربًا ولا أفارقة وهذه أصولنا

الباز

"الباز": نشأت في أسرة ملتزمة لاترى الحجاب من الإسلام

الرئيس اللبناني

تشكيل حكومة تضم متظاهرين بلبنان

زاهي حواس

بالفيديو.. "حواس": "المصريون ليسوا عربًا ولكنهم فراعنة"

المنتخب الأوليمبي

المجد والثأر.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

أرشيفية

بينها دول عربية.. تعرف على أخطر الدول على السياح في 2020

القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني

إمام الحرم السابق: "كان هناك فنانات في عهد النبي"

أرشيفية

أمريكا تصف الإخوان لأول مرة بأنها كيان إرهابي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية وقرارات جديدة

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل - متابعات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته، التي عقدت اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة، عدة قرارات وأوامر ملكية.

وجاء نص قرارات مجلس الوزراء وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، كالتالي:

أولاً:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 30 ـ 4 / 41 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 236 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم، في جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 205 / 52 ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 4 / 41 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء أن تكون قنوات الري الأسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف، التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 62 ) وتاريخ 20 / 12 / 1405هـ.

ثامنًا:

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقية 5 شخصيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهري والحبيب الجفري في ندوة دينية بقناة السويس
» مستشار السيسي: يزورني 3 "مهدي منتظر" كل أسبوع
» مصر: استلام تعويضات ضحايا رافعة الحرم
» أول تعليق للحكومة الإيرانية على قرار قطع الإنترنت
» شروط حفل رامي صبري في موسم الرياض
» أصالة عن صابرين: "غريبة فتاوى البشر"
» مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين
» وزير النقل: تنفيذ الأعمال المدنية للقطار المكهرب بأيادٍ مصرية
» الإفتاء تحذر من تطور الهجمات الإرهابية بهذه المنطقة
» "صلاح" يشاهد هذه الأفلام على متن الطائرة
» هل للرجل عدة مثل المرأة.. الإفتاء ترد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب