أبطال فيديو التنمر يطالبون الطفل السودانى بالعفو عنهم

تعرف الطفل الإفريقى، أمام نيابة حدائق القبة على الشباب الثلاثة، أصحاب فيديو التنمر، واتهمهم بترويعه والسخرية منه بسبب بشرته السمراء.





وانهار الشباب الثلاثة أبطال الفيديو فى البكاء، بعد مواجهتهم بالطالب الإفريقى، مطالبين منه مسامحتهم والعفو عنهم، قائلين: "مستقبلنا هيضيع".

وكان ثلاثة شباب قد تعدوا على طالب سودانى أثناء ذهابه لـ”السنتر”، بمنطقة حدائق القبة، حيث قاموا بذلك فى صورة تنمر، بسبب بشرته السوداء، فكان اثنان منهما ممسكين به، والثالث كان يقوم بتصوير الفيديو، بهدف نشره على "فيسبوك"، والشهرة من ذلك.

لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بعدما تم تداول الفيديو بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار غضب النشطاء، وبالتالى قامت الأجهزة الأمنية أمس بإلقاء القبض عليهم.

حيث كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحرى عن الفيديو، ونجح رجال الأمن فى رصد عنوان المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية، برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.