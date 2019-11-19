الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل المتهم فى مقتل رئيس مباحث قوص

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أعلنت وزارة الداخلية، مقتل اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص .

وقالت الداخلية في بيان نشرته علي الصفحة الرسمية بفيس بوك، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطها وإحضارها في قضايا جنائية خاصة المطلوبين في جرائم تعدي على قوات الشرطة .

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزي .

واستهدفت المأمورية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة يبلغ من العمر 39 سنة، ومقيم قرية البراهمة، بمركز قفط في محافظة قنا، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وسبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "قتل عمد، حيازة سلاح، استعمال قوة وسرقة ".

وتوجهت المأمورية إلى محل هروب المتهم المطلوب وتبين اختبائه لدى أحد العناصر الإجرامية الخطرة الذي سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة مواشي، سرقة متجر، حيازة سلاح ناري، شروع في سرقة"، وذلك بمنطقة القراقيش دائرة مركز شرطة دراو .

وفور استشعار المتهمين بوصول القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع المتهمين وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية عيار 7,62×39 مم، و4 خزن لذات الأسلحة وعدد 57 طلقة نارية من ذات العيار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

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