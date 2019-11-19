  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
الإفتاء

"تدخر من مال زوجها دون علمه".. والإفتاء جائز بشرط

شعار الداخلية

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل المتهم فى مقتل رئيس مباحث قوص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طبيب ترامب يكشف حقيقة مرضه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

روسيا تدين تأييد أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية.. وتؤكد: ضربة للسلام

عرب وعالم

مستوطنات على الأراضي الفلسطينية
مستوطنات على الأراضي الفلسطينية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"البنتاجون": روسيا تفوقت على أمريكا فى هذا الأمر

#

هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

#

بيرو تصعق أوروجواي وتتأهل لنصف نهائي "كوبا أمريكا"

#

البرازيل تكتسح بيرو بخماسية وتتأهل لربع نهائي "كوبا أمريكا"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن القرار الأمريكي بدعم إسرائيل في بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود، وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأدانت الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته الثلاثاء، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان، أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، وتتعارض مع القانون الدولي.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق للحكومة الإيرانية على قرار قطع الإنترنت
» شروط حفل رامي صبري في موسم الرياض
» أصالة عن صابرين: "غريبة فتاوى البشر"
» مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين
» وزير النقل: تنفيذ الأعمال المدنية للقطار المكهرب بأيادٍ مصرية
» الإفتاء تحذر من تطور الهجمات الإرهابية بهذه المنطقة
» "صلاح" يشاهد هذه الأفلام على متن الطائرة
» هل للرجل عدة مثل المرأة.. الإفتاء ترد
» الناظر: الدواء المصري وراء عدم انخفاض السكان
» إصابة 27 في حادث تصادم أتوبيسين خلال رحلة لأحد أديرة برج العرب
» "السيسي" يدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب