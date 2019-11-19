» "السديس" يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

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وجّه عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رسالة شكر إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على استئناف استقبال زوار معرض عمارة الحرمين بعد إيقافه مؤقتًا.

وحسب  صحيفة "اليوم" السعودية، قال السديس في تصريحاته، إن "ولاة الأمر في السعودية، يولون الحرمين الشريفين، ومقتنياته العناية الفائقة، نظرًا لمكانتهما في نفوس المسلمين".

وأضاف: "ندرك أن الحرمين في أيدي أمينة، وأن الدولة تبذل جهودًا عظيمة لعمارتهما وتطوير الخدمات المقدمة فيهما".

وتابع: "يسعى ولاة الأمر لأن ينعم أي حاج أو معتمر في الحرمين بأداء مناسكه بكل يسر وسهولة".

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