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نواز شريف يتوجه إلى لندن للعلاج الثلاثاء

عرب وعالم

نواز شريف
نواز شريف

المصريون ووكالات

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يتوجه رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، الثلاثاء، إلى لندن، عبر "طائرة إسعاف"، من أجل تلقي العلاج، بعد إلغاء الحكومة حظر السفر عنه.
وذكرت مصادر من عائلة شريف، أن وزارة الداخلية الباكستانية ألغت، الإثنين، حظر السفر الذي كان مفروضا عليه، ، حسبما نقل موقع "جيو نيوز" المحلي.
وتقلع الطائرة التي ستقل شريف وبعض أفراد عائلته، إضافةً إلى أطبائه، من مدينة لاهور (شمال شرقي)، في الساعة التاسعة صباحا، حسب التوقيت المحلي.
والسبت، قضت المحكمة العليا في مدينة لاهور، بإلغاء حظر السفر المفروض على شريف، والسماح له بتلقي العلاج في الخارج، دون الحاجة لدفع كفالة أو تقديم ضمانات من أجل العودة، كما اشترطت الحكومة.
وتضمن قرار المحكمة، التي كانت قد أفرجت عن رئيس الوزراء السابق، بكفالة لمدة 8 أسابيع، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السماح له بتلقي العلاج في الخارج، لمدة 4 أسابيع، يمكن تمديدها بطلب من أطبائه.
وحكم على شريف بالسجن 7 سنوات في قضية مصنع عزيزية للحديد والصلب، ونُقل إلى المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد الاشتباه في إصابته بحمى الضنك، ليتم تشخيص إصابته من قبل الأطباء، بنزيف تحت الجلد بسبب تدمير الجهاز المناعي للصفائح الدموية، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق بنوبة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
وأعد فريق مكون من 6 أطباء عينتهم المحكمة تقريرا طبيا حول مسألة إعادة شريف إلى السجن من عدمه، وكشف التقرير أن بعض الفحوص المطلوبة لعلاج رئيس الوزراء السابق لا يمكن إجراؤها في باكستان. -

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