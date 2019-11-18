» تهديد تركي بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا

18 نوفمبر 2019 - 07:38 م

هدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشن بلاده لعملية عسكرية جديدة في شرق سوريا، حال عدم إخلاء هذه المنطقة من الإرهابيين.

وأكد في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة وروسيا لم تقوما بالخطوات الضرورية" في إطار الاتفاقات التي توصلتا إليها مع تركيا بشأن الأوضاع شمال شرق سوريا وخاصة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة المحاذية للحدود التركية.

وأردف تشاووش أوغلو مهددا: "سنطلق من جديد عملية عسكرية حال لم يتم تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين".

وأوضح وزير الخارجية التركي: "علينا القضاء على التهديد الإرهابي في المنطقة... وإذا لم نحصل على نتيجة، سنقوم بما يلزم مجددا كما فعلنا عندما أطلقنا عملية نبع السلام".