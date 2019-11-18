» إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت

18 نوفمبر 2019 - 11:49 ص

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدور أوامر ملكية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وحسب الوكالة، أصدر أمير الكويت "أمرا أميريا بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم".

وأضافت الوكالة، أن أمير الكويت أصدر أمرًا كذلك بإعفاء "ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شئون منصب كل منهما".

وأضافت الوكالة، أن الأمر الأميري "يعهد إلى كل من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شئون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".