الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشورى

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مجلس الشورى

خطاب سنوي

أعلن مجلس الشورى السعودي، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، سيبقي خطابه السنوي في المجلس، يوم الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، عبر صفحة المجلس على «تويتر»، عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيراً إلى أن الكلمة الإضافية التي سيلقيها سترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف آل الشيخ: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً، رفعها لخادم الحرمين الشريفين.


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