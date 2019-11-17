الأمن يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين في إيران

أطلقت قوات الأمن بإيران الرصاص الحي على المتظاهرين، كما شهدت مدينة كرج الواقعة غربي إيران، مقتل 10 متظاهرين، خلال التظاهرات، التي اندلعت أمس، بسبب زيادة أسعار الوقود، بحسب "سكاي نيوز بالعربية".

وتشهد إيران احتجاجات حاشدة منذ الجمعة الماضية بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين إلى 3 أضعاف سعره السابق مساء الخميس الماضي 14 نوفمبر 2019 .

ويعقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة اليوم لبحث رفع أسعار البنزين والاحتجاجات التي أعقبت ذلك القرار، فيما أكد المرشد الإيراني على خامنئي أن قرار رفع الأسعار لا رجعة فيه ولا بد من تطبيقه، متهما في الوقت نفسه ما أسماه بـ«الثورة المضادة» بإشعال الاحتجاجات.