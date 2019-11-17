إضراب التلاميذ عن الدراسة بالعراق

17 نوفمبر 2019 - 10:27 ص

أضرب عدد من الطلاب والتلاميذ بالعراق عن الدراسة، في استجابة منهم لدعوات المُعتصمين في ساحة التحرير ببغداد الذين دعوا إلى ذلك.

وغادر بعض الطلبة والتلاميذ مدارسهم بعد أقل من ساعة على المباشرة فيها، وتوجهوا إلى ساحة التحرير وسط العاصمة وارتدوا الزي المدرسي التقليدي".

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادًا في البلاد منذ 16 عامًا.