أمريكا: ندعم مظاهرات الشعب اللبناني

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الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر

لبنان

مظاهرات

السفارة الامريكية

نشرت السفارة الأمريكية في لبنان، تغريدة عبر حسابها على "تويتر" للإعراب عن دعمها للشعب اللبناني في المظاهرات.

وفي وقت سابق، دعت الخارجية الأميركية، كافة الأطراف في لبنان لتسهيل تشكيل حكومة جديدة، وحثَّ وزير الخارجية، مايك بومبيو، الزعماء السياسيين على المساعدة في ذلك لتلبية احتياجات الشعب اللبناني.

وأكد بيان للخارجية الأميركية في 30 أكتوبر الماضي، أن الحكومة الجديدة يمكن أن تبني أسساً قوية للبنان مزدهر وتوفر الأمن لكل مواطنيه.

وأوضحت أن التظاهر السلمي والوحدة الوطنية في لبنان كان بمثابة رسالة أن اللبنانيين طالبوا بحكومة فعالة وبإصلاح اقتصادي ووقف الفساد المزمن.


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