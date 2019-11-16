» احتجاجات في فنزويلا للإطاحة بـ"مادورو"

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فنزويلا

مادورو

جوايدو

من المتوقع أن تشهد عدة مدن في فنزويلا مظاهرات اليوم السبت، للإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو.

وتنظم المعارضة الفنزويلية احتجاجات، في مختلف أنحاء البلاد أملا في إحياء تحرك للإطاحة بالرئيس.

وكان قائد المعارضة، خوان جوايدو، قد أطلق حركة احتجاج واسعة النطاق في يناير عندما أعلن أن الدستور يسمح له بتقلد منصب الرئيس مؤقتا معلنا أن مادورو نجح بالتزوير في انتخابات عام 2018.

وكتب غوايدو، على تويتر مساء أمس الجمعة، "استهانت الدكتاتورية بقدرة الشعب الفنزويلي. لم يتمكنوا من تعويدنا على العيش في بؤس".

?وذكرت وكالة "رويترز" أن ملثمين اقتحموا مكاتب حزب الإرادة الشعبية الذي ينتمي إليه غوايدو، أمس الجمعة. ووصف قادة في المعارضة الواقعة بأنها محاولة ترويع قبل المظاهرات المزمعة.


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