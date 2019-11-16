  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:54 م
بحث متقدم
هيثم زكي

أين ذهبت عائلته؟.. حلم «هيثم أحمد زكي» الذي مات معه

صلاح

محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"

بن سلمان

بالفيدو.. راغب علامي يطلق استغاثة بـ"محمد بن سلمان"

سد النهضة

"الري" تعلن نتائج مباحثات سد النهضة بإثيوبيا

ايران

نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب

أرشيفية

حظر الأكياس البلاستيكية.. هل يطبق في مصر؟

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

المتهمين بقتل البنا

محاكمة «راجح» غدًا وتوقعات بالنطق بالحكم

وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح

بيان من وزير الداخلية الكويتي ضد وزير الدفاع

محمد ايهاب

لانقاذ حلم الأولمبياد.. محمد إيهاب يوضح موقفه النهائي من «التجنيس»

وفاة "فوزية عبد الستار" صاحبة القانون الذي أغضب الصحفيين

الحياة السياسية

فوزية عبد الستار
فوزية عبد الستار

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شقيق علاء علي يكشف مفاجأة عن المرض الذي أودى بحياته

#

توفي أمس .. معلومات لا تعرفها عن الحارس الشخصي للملك سلمان

#

هذا هو السبب الحقيقي لوفاة الحارس الشخصي الملك سلمان

#

فنان شهير: قررت تحويل سيارتي إلى "تاكسي" لأنفق على أسرتي

وفاة

نبوية عبد الستار

قانون الصحافة 93

الجماعة الصحفية

رحلت عن عالمنا قبل قليل، الدكتورة فوزية عبد الستار، الحقوقية والسياسية البارزة.

واشتهرت "عبد الستار" بقانون الصحافة عام 1995، والذي أثار غضب الجماعة الصحفية وعارضته الصحف بشدة، كما تبنى أعضاء الجمعية العمومية عدة فعاليات حتى تم تعديله بقانون رقم 96 لسنة 1996.

والقانون رقم 93 أطلق عليه حينها، "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، حيث تضمن تغليظ العقوبات في جرائم النشر وفرض قيود غير مسبوقة على الصحف المستقلة والحزبية والحريات الصحفية بشكل عام.

وكانت الحكومة هي التي اقترحت مشروع القانون وأرسلته إلى البرلمان، إلا أن ما أشيع حينها أن وراء القانون الدكتورة فوزية عبد الستار.

وفي حوار صحفي سابق، قالت الدكتورة فوزية عبد الستار، إنها لم تكن وراء قانون 93، مؤكدة أن الجماعة الصحفية كانت ترى أنها شاركت في إعداد هذا القانون حيث أثار هذا الظن الغضب تجاهها من قبل الصحفيين.

وأكدت أن الحكومة هى من أعدته وأرسلته للمجلس، مشيرة إلى أنها حاولت الاعتراض على بعض بنوده، لكن الأغلبية أيدته.

وتبوأت "عبد الستار" عدة مناصب جاءت كما يلي:

أول رئيس لقسم القانون الجنائي وأول وكيلة لكلية الحقوق.

أول مستشار قانوني لجامعة القاهرة.

 أول سيدة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مقررة اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة عام 2000.

حصلت على جائزة الدولة التقديرية 2002.

اختيارها الأم المثالية لجامعة القاهرة لعام 2007/2008.

جائزة جامعة القاهرة التقديرية 2001.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر
» أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي تضامنًا مع غزة
» تحدي جديد من أحمد سليمان لـ«مرتضى منصور»
» تأييد حكم الإعدام على خاطف الطفلة «ذهب»
» حقيقة تهديد مدرب إنتر ميلان بالقتل
» بدء أعمال تنفيذ أعلى برج بإفريقيا في العاصمة الإدارية
» نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب
» رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة
» اختطاف الفتيات «الركلام» من شارع الهرم واغتصابهن
» «ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح
» ارتفاع عدد القتلى لـ6 في مظاهرات إيران

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء