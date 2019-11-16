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تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت مصادر بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء الاستعدادات الخاصة بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

وقال المصدر إن الوزارة تسلمت من المديريات التعليمية، كشوفًا بعدد الطلاب الذين سيحصلون على التابلت "حسب الوطن".

وأشار إلى أن مخازن الوزارة تم تجهيزها لاستقبال التابلت على أن يتم توزيعه فى عدد من المدارس خلال 20 يومًا من الآن، مؤكدة أنه قبل حلول إجازة منتصف العام سيكون كل الطلاب تسلموا التابلت، لأن عملية التوزيع تنتهى خلال نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن أن الدولة تعاقدت على نحو 650 ألف جهاز "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، أما طلاب الصف الثاني يستخدمون أجهزتهم التي تسلموها العام الماضي.

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