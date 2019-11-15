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باعا ابنتهما لراغبي المتعة مقابل 50 ألف جنيه

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دعارة

الاتجار بالبشر

محكمة الجيزة

راغبى المتعة

أسدلت محكمة الجيزة الستار على قضية إدانة أب باستغلال ابنته القاصر جنسيًا وتزوجيها عرفيًا من شخصين أجانب، مقابل حصوله على مبالغ مالي، حيث قضت بحبس الأب عامًا، بينما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين.

وجاءت بداية الواقعة بقيام "ياسر" وزوجته "سوسن" ببيع نجلتهم "خلود"، البالغة من العمر 14 عامًا، لأجنبيين من راغبي المتعة الحرام، من أجل حفنة من الأموال، 50 ألف جنيه، قسمت بينهما وبين 5 آخرين، شكلوا عصابة للاتجار في البشر، وزروا بطاقة الابنة من أجل تحرير عقد زواج عرفي.

تفاصيل صادمة جاءت في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية بشأن الواقعة، وحملت اتهامات الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي والتزوير، وجاءت في القضية رقم 3553 لسنة 2014 جنايات قسم إمبابة، والمقيدة برقم 104 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للإتجار في البشر بمنطقة إمبابة، والاستغلال الجنسي للفتيات القاصرة وبتزوير البطاقات الشخصية وعرض الفتيات على الأثرياء العرب والأجانب للاستغلال الجنسي مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وبموجب عقد زواج عرفي مدته أيام أو شهر على الأقل.


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