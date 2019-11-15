هذا الوزير المرتقب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

أفادت بعض المصادر بأن الإجتماع الأخير بين الأطراف اللبنانية سفر عن تشكيل حكومة تكنو سياسية، برئاسة الوزير السابق محمد الصفدي، وذلك رغم رفض النشطاء والحراك إلى توليه الحكومة .

من جانبه، كشف المحلل السياسي اللبناني، حسن حردان، أنه جرى الاتفاق بين الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة، وتكون تكنو سياسية، بحسب "سبوتنيك" .

في المقابل، رفض النشطاء والثوار في الشارع والحراك لطرح اسم الصفدي الوزير لتشكيل الحكومة.

وأكدت الوكالة الروسية أنه بعد اجتماع استثنائي عقد في بيت الوسط، ضم إلى جانب رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، كلا من وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي في حزب الله الحاج حسين خليل، تم الإتفاق على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة المقبلة، على أن يكون شكل الحكومة الجديدة مختلطا ما بين سياسيين وأخصائيين "تكنو سياسية".

لكن البعض يشكك في مدى تقبل الشارع في لبنان للصفدي رئيسا للحكومة، خصوصا وأنه كان من بين من وجهت لهم تهم فساد من قبل الحراك المدني.

ومحمد الصفدي هو سياسي ورجل الأعمال البارز الذي تولت زوجته فيوليت الصفدي حقيبة وزارية في الحكومة المستقيلة.