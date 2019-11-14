هولندا.. 3 مساجد تتعرض لتهديدات من مجهولين

14 نوفمبر 2019 - 10:40 م

تعرضت 3 مساجد في هولندا، لتهديدات وعبارات مسيئة للمسلمين، عبر رسائل ورقية أرسلت لها من قبل مجهولين.



ووفقا لصحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، الخميس، تلقى مسجد أيوب سلطان، في مدينة "زايست"، وآخران في مدينتي "أوسترهاوت" و"فليسينجين"، رسائل ورقية مكتوبا عليها كلمة "إسلام"، مرفقة بصورة لشخص معلق على حبل مشنقة.

وأضافت الصحيفة، أن المساجد الثلاثة تلقت رسائل من نفس المحتوى، الجمعة الماضي، دون أن تحتوي على طابع بريدي، إلا أنها أرسلت من مكان واحد، وكتب على اسم مرسلها كلمة "ارحلوا".

وأشارت إلى أن مديري المساجد قدموا شكوى إلى الشرطة حول الحادث.