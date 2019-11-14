» مظاهرات في غزة تطالب المقاومة بـ"الثأر" للشهداء

14 نوفمبر 2019 - 10:30 م

تظاهر العشرات، في شوارع قطاع غزة، الخميس، لمطالبة "المقاومة الفلسطينية"، بـ"الثأر" لدماء الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير.



وأفاد مراسلو الأناضول، بأن العشرات من الفلسطينيين خرجوا في مظاهرات بمناطق متفرقة بقطاع غزة.

ورفع المشاركون، في المظاهرة التي انطلقت بمخيم جباليا شمالي القطاع، صورا للقائد في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل، الثلاثاء.

وشهدت مدينة رفح وخانيونس جنوبي القطاع، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تظاهرات مماثلة، أشعلوا خلالها إطارات مطاطية.

ورددوا المتظاهرون، شعارات تطالب بالثأر لدماء الشهداء من المقاومة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية، ورفض التهدئة مع إسرائيل.

وجاءت تلك التظاهرة، على إثرِ دعواتٍ شبابية وجهها نشطاء للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في كافّة محافظات قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.