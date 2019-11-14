» القبض على صاحب فيديو ضرب طفل الدقهلية

قام شخص بالتعدي على طفل عمره 9 سنوات، بقرية الطوابرة، التابعة لمركز شرطة المنزلة، بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابته بجروح وسحجات.

ومن جانبهم ألقى رجال مباحث شرطة المنزلة، القبض على العاطل، الذي اعتدى على الطفل بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بتداول عدد من الفيديوهات بين الأهالي، عن قيام شخص يعتدي على طفل عمره 9 سنوات، بقرية الطوابرة، التابعة لمركز شرطة المنزلة بالضرب المبرح، وإصابته بجروح وسحجات، ولم يتمكن أحد من تخليصه من يده.

وبتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، وضباط مباحث مركز شرطة المنزلة، تبين أن وراء الواقعة شخصًا يدعى "فطوطة"، ويمارس البلطجة وفرض القوة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.