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شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

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محمد فضل- متابعات

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في أول تعليق لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، على الجهود المبذولة للصلح بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب، وقطر من جانب آخر، أعاد الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، نشر تغريدة للناشط بندر بن مبارك آل شافي، على "تويتر"، يقول فيها إن "الصلح من عدمه" في يد أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد.

وكتب: "من الحكمة أن يبتعد المغرد القطري عن الكلام عن إخضاع الأطراف الأخرى أو المبالغة برفض التعامل أو الصلح معها".

وتابع: "قرار الصلح من عدمه بيد سمو الأمير ونحن نقول سمعا وطاعة فيما يختار ويقرر والصلح إن تم فيه صلة أرحام وزيارة مقدسات ومنافع للجميع ولا نخشى من غدر أحد لأننا نحن نثق بحكمة قيادتنا".

وعلق الناشط على "تويتر"، بندر بن مبارك آل شافي، قائلا: "من حق المغرد القطري ان يعبر عن مافي داخله من قهر وظلم تعرض له وطنه .. وعندما يرفض التعامل مع من خطط لقلب نظام الحكم و غزو وطنه و تشريده بين الدول هذا من حقه .. وأما حل الخلاف فهو كما تفضلت في يد سمو الأمير وكلنا سمع وطاعة".

وفي تغريدة منفصلة، قال فيصل بن جاسم ال ثاني: "الناس بدول الحصار صنفين: مسؤولون وهؤلاء إن جاءوا فبطرق رسمية وحراسات واذا قبلت الحكومة استضافتهم لن يستطيع أحد الإساءة لهم، أما الصنف الثاني فهم عامة الشعب وهؤلاء ليس لهم ذنب ومنهم أقارب وأرحام، ومن يرفض التعامل معهم بمعنى عدم زيارة بلدانهم أو شراء بضائعهم هو حر لكن غيره سيزور مكة والمدينة وأرحامه".



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