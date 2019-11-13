» النائب العام يوضح أسباب إخلاء سبيل المتهمين فى "فتاة العياط"

أكد النائب العام أنه أخلى المتهمين لعدم كفاية الأدلة قبلهما، حيث خلت الأوراق من دليل على علمهما وَاتفاقهما مع الجاني "المتوفّى" على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب، ولم يشر إلى علمهما إلا رأي مجري التحري دون أن يعززه دليل بالأوراق.

جاء ذلك خلال بيان أصدره النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أوضح فيه أسباب إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط.

وكان النائب العام، أصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد، المعروفة بـ"فتاة العياط"، وحفظ التحقيقات، فيما يخص قضية القتل الموجهة إليها لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعى عن عرضها، تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي، والأدلة الجنائية بشأن قضية فتاة العياط والمتهمة فيها أميرة 15 سنة بقتل سائق ميكروباص دفاعًا عن شرفها بعدما حاول اغتصابها.