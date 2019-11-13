حالة جديدة.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بكفر الدوار

13 نوفمبر 2019 - 05:52 م

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من قطار في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث اختل توازنه وسقط أسفل القطار.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، بعد ظهر اليوم، في مستشفى كفر الدوار العام، متأثرا بنزيف في المخ وبتر بالساق.

وتلقى مأمور قسم شرطة كفر الدوار، إخطاراً بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط "أحمد.م"، 22 سنة، من القطار أثناء سيره عند مزلقان محطة قطار كفر الدوار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتسبب الحادث فى بتر بقدم المصاب، ونزيف بالمخ، قبل أن يلقى مصرعه.