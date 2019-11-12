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أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

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أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

قضايا وحوادث

أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني
أغرب قضية خلع: زوجي كان بيعقمني قبل الاقتراب مني

عبد القادر وحيد

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النظافة

خلع

غسل الفاكهة

الوسواس

عشرات المرات

"عشت العذاب بعينه".. بهذه الكلمات وصفت إحدى الزوجات حالتها مع زوجها، الذي تحولت بسبب وسواسه حياتنا إلى جحيم.

وأضافت السيدة أنه كان يأمرني بغسل الفواكه والخضراوات عشرات المرات، وفي النهاية يأمرني بوضعها في مياه وخل.

وتابعت السيدة التي تبلغ من العمر 26 عامًا: إن زوجي لم يكتف بذلك، بل كان يأمرني بعدم الجلوس والاقتراب منه إلا بعد الاستحمام، وتعقيم أيدي وجسمي جيدًا.

وأوضحت أنها تحب النظافة، لكن ما يستخدمه زوجي هو أسلوب قاسٍ جدًا، حيث إنه كان يطلب مني تنظيف الأثاث يوميًا.

وأشارت إلى أنه حال عدم الاستجابة أو التقاعس، كان يسبني بأفظع الألفاظ، فقررت الانفصال عنه فرفض، فلم أجد إلا الخلع، خاصة أنه رفض أن يعرض نفسه على طبيب نفسي لمعالجة هذا النوع من الوسواس.

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