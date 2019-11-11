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إسرائيل.. غانتس يعتزم تقديم "تنازلات" تجنبًا لانتخابات ثالثة

عرب وعالم

بيني غانتس
بيني غانتس

المصريون ووكالات

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أعلن رئيس حزب "أزرق- أبيض" في إسرائيل بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الاثنين، عزمه "تقديم تنازلات" تجنبًا للجوء لانتخابات ثالثة.
ولم يوضح غانتس، تحديدًا ما هي هذه التنازلات، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).
وذكرت الهيئة أن غانتس قال خلال جلسة لكتلة "أزرق أبيض" البرلمانية، إنه سيجتمع مع أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الثلاثاء، "لمناقشة الموضوع".
واتهم غانتس رئيس الوزراء الحالي، المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بأنه "يرفض بحث الأمور الجوهرية".
وأبدى استعداد "أزرق أبيض" لـ"التحدث مع كل شريك محتمل".
وتواجه إسرائيل أزمة سياسية منذ عام تقريبًا، بعد أن استقال ليبرمان من منصبه كوزير للدفاع؛ ما تسبب بانهيار حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مرتين واحدة في أبريل/نيسان والثانية بسبتمبر/ أيلول الماضيين.
لكن في المرتين لم تأت الانتخابات بفائز قادر على تشكيل حكومة، لعدم حصول أي من الكتلتين (اليمين أو الوسط-يسار) على دعم 61 عضوًا بالكنيست من أصل 120، لضمان حصول الحكومة على الثقة.
وكُلف نتنياهو بتشكيل الحكومة في المرتين، لكنه فشل، فتم تكليف غانتس بالمهمة ومنحه مهلة 28 يومًا بقي منها عشرة أيام، وفي حال فشله، من المرجح إجراء انتخابات ثالثة. -

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